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Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan tacizci her yerde aranıyor.

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