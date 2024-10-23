Anasayfa Video Galeriler Gündem Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 15:01 Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan tacizci her yerde aranıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718e5956e2e03440f069893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu Türkiye'nin ''bitmez'' denilen sektörü bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi.