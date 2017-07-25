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  3. 25 Temmuz 2017 09:15

Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti

Karaman’da kaldığı apart binanın penceresinden düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Video Galeri
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Türk Dünyası Altay Toplulukları Sempozyumunda buluştu
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Aç kalan ayı çöpte yiyecek aradı
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