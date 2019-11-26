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  3. 26 Kasım 2019 22:05

Pencereden düşerek ölen Fatma Nur'un annesi tutuklandı

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek ölen 4 yaşındaki Fatma Nur'un gözaltına alınan annesi Emine H., tutuklandı. Fatma Nur'un ağabeyi de 4 yıl önce aynı şekilde hayatını kaybetmişti.

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