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  3. 15 Mayıs 2017 12:45

Pendik Limanında uyuşturucu operasyonu

Fransa'nın Toulon Limanı'ndan Pendik Limanı'na gelen bir gemide yapılan aramada 5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

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