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  3. 09 Haziran 2019 16:28

Pendik sahilinde at cesedi şoku !

Pendik Sahili’nde kıyıya vuran at cesedi görenleri şaşkına çevirdi. Atın, adalara gemi ile taşındığı sırada denize düşüp ölmüş olabilieceği belirtildi.

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