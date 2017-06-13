  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Haziran 2017 10:45

Pendikte cep telefonu hırsızlığı kamerada

Pendik'te bir iş yerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı kameralara yansırken hırsızın soğukkanlılığı dikkat çekti.

Video Galeri
Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
Video Galeri
Havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı
Havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı
Video Galeri
Hatayda ipek böcekçiliği yaşatılıyor
Hatayda ipek böcekçiliği yaşatılıyor
Video Galeri
Denizlide trafikte pes dedirten görüntü
Denizlide trafikte pes dedirten görüntü
Video Galeri
Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
Video Galeri
500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı
500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı