Pendik’te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar cezaevine gönderildi
09 Temmuz 2019 12:40
Pendik’te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar cezaevine gönderildi
Pendik’te trafikte hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pendik’te 7 Haziran günü, Seydi Oğlu Baklava’nın sahipleri olan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, içerisinde hamile bir kadın ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdı. Olayla ilgili Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelen iki şahıs...