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  3. 09 Temmuz 2019 19:20

Pendik’te hamile kadının yaşadığı dehşet kameralara yansıdı

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği saldırı anlarına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. E-5 Karayolu Pendik mevkisinde Hasan S. ve Hüseyin S., 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan ile trafikte yol verme yüzünden tartışmıştı. Olayın ardından iki trafik magandası, kadın...

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