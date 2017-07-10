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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK KRİTİK MUSUL AÇIKLAMASI
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  3. 10 Temmuz 2017 12:45

Pendikte korkutan yangın

Pendik’te yan tarafındaki inşaat alanında yakılan çöplerin iki katlı nalbur dükkanına sıçraması sonucunda iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin plastik malzemeleri tutuşturması sonucunda iş yeri tamamen yandı.

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