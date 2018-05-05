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  3. 05 Mayıs 2018 13:30

Pendik'te motosikletli dehşeti!

Pendik'te ön tekerini kaldırarak ilerlemek istediği motosikletinin kontrolünü kaybeden kişi kaldırımdakilerin arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 5 kişi yaralandı. Ersan SAN - İSTANBUL,(DHA)

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