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  3. 12 Ekim 2019 17:45

Pendik'te otomobil durağa daldı: Yaralılar var

Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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