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  3. 17 Ocak 2020 10:50

Pendik’te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Pendik'te bir şahıs ile arkadaşı arasında çıkan kavga çevrede paniğe neden oldu.

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Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı ! Sürücü ağır yaralandı
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı ! Sürücü ağır yaralandı
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5 ilde ''torbacı'' operasyonu: 32 gözaltı kararı
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