Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı
12 Haziran 2019 16:10
Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı
Pendik’de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu. Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim alt geçidinde su baskını meydana geldi. Alt geçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak...