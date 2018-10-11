Pendik’te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: Trafik durdu
11 Ekim 2018 18:25
Pendik’te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: Trafik durdu
TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkiinde yolcu otobüsüyle çarpışan tır yan döndü. Kazada TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan tır ile yolcu otobüsü sürücülerin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle...