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  3. 23 Mayıs 2017 17:15

Pendikte top mermisi bulundu

Pendik'te mezar kazımı sırasında görevlilerce top mermisi bulundu. Çok eski olduğu belirlenen top mermisi incelenmek üzeri Bomba İmha Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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