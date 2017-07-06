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  3. 06 Temmuz 2017 07:45

Pendikte uyuşturucu operasyonu: Lüks rezidansa baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik’te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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