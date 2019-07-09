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  3. 09 Temmuz 2019 17:01

Pendik'teki araca saldırı olayından yeni görüntüler

Pendik'te baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Video Galeri
Esenyurt’ta plastik fabrikasında korkutan yangın
Esenyurt’ta plastik fabrikasında korkutan yangın
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Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Fındıklı açıklarında hortum çıktı
Fındıklı açıklarında hortum çıktı
Video Galeri
Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı canlı yayında tehdit etti
Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı canlı yayında tehdit etti
Video Galeri
Müşterinin çayına tüküren kahveci kamerada
Müşterinin çayına tüküren kahveci kamerada
Video Galeri
Eş taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Eş taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
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