Pendik’teki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
18 Ağustos 2019 23:35
Pendik’teki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul’un Pendik ilçesi yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta yer alan iki katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği daireye taksiyle gelen yabancı uyruklu grup iddiaya göre, para...