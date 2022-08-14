Anasayfa Video Galeriler Gündem Pereira basın toplantısında çılgına döndü Pereira basın toplantısında çılgına döndü 14 Ağustos 2022 Pazar Saat: 22:55 Palmeiras maçı sonrası basın toplantısına katılan Vitor Pereira, bir gazetecinin 'Kovulmaktan korkuyor musunuz?' şeklindeki sorusu karşısında öfkelendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f953325c1a7b747e6b76f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Millet İttifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğini garanti edemem'' Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı Bu görüntüleri ''Erdoğan’a gönderin görsün'' diyerek paylaştı Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı İnternete otomobilinin satılık ilanını koymuştu, beyninden vurulmuşa döndü Formula 1 aracını trafikte gören bir daha baktı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı