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Pereira basın toplantısında çılgına döndü

Palmeiras maçı sonrası basın toplantısına katılan Vitor Pereira, bir gazetecinin 'Kovulmaktan korkuyor musunuz?' şeklindeki sorusu karşısında öfkelendi.

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