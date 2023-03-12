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  4. Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir''

Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir''

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Hüda Par'ın seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyen Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek bu sefer Cumhur İttifakı'nı çok sert ifadelerle hedef aldı ve "HÜDAPAR ile iş birliği bir cinayet ve gaflettir. HDP ile iş birliği de cinayet ve gaflettir"

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