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  3. 08 Temmuz 2017 21:50

Perinçekten Kılıçdaroğluna yürüyüş tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “CHP bir koluna FETÖ’yü takarak bir koluna da PKK’yı takarak kendisine yazık ediyor. Defalarca uyardık buradan bir kez daha uyarıyoruz” dedi.

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Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
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Erdoğan: Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz
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Tır devrildi, trafik kilitlendi
Tır devrildi, trafik kilitlendi
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Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu