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  3. 27 Nisan 2019 13:20

Perpa Ticaret Merkezinde yangın

Perpa Ticaret merkezindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)

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Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
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