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  3. 27 Nisan 2019 13:50

Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi

İstanbul Şişli’de Perpa Ticaret Merkezindeki bir hurdalıkta çıkan yangın paniğe yol açtı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken iş merkezinden çıkan dumanlar havadan görüntülendi. Şişli Perpa Ticaret Merkezinin 10’uncu katında bulunan bir hurdalıkta öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında hurdalık alevler içinde kaldı....

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Perpa Ticaret Merkezinde yangın
Perpa Ticaret Merkezinde yangın
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