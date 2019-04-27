Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
27 Nisan 2019 13:50
Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
İstanbul Şişli’de Perpa Ticaret Merkezindeki bir hurdalıkta çıkan yangın paniğe yol açtı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken iş merkezinden çıkan dumanlar havadan görüntülendi. Şişli Perpa Ticaret Merkezinin 10’uncu katında bulunan bir hurdalıkta öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında hurdalık alevler içinde kaldı....