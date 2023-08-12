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Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?

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Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan ve Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek Perseid meteor yağmurunun depremleri tetikleyeceği iddiası için işin uzmanları açıklama yaptı.

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