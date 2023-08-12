Anasayfa Video Galeriler Gündem Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ? Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ? 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 14:45 Güncelleme: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:45 Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan ve Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek Perseid meteor yağmurunun depremleri tetikleyeceği iddiası için işin uzmanları açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d770d888948272b707af53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı İzmir'de korkutan yangın 4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada Kuyumculardan gram altın uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan depremler artacak açıklaması Ellerinin varlığını bilmeyen bilmeyen sürücü rezaleti kamerada Polis aynı taksiciyi çevirip çevirip ceza kestiği anlar olay oldu İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha