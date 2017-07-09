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  3. 09 Temmuz 2017 20:45

Pervin Buldan kaza geçirdi

HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara'da trafik kazası geçirdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: Güvenparkta başladığımız yürüyüşü Maltepede noktaladık
Kılıçdaroğlu: Güvenparkta başladığımız yürüyüşü Maltepede noktaladık
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Atatürk Havalimanında koku alarmı
Atatürk Havalimanında koku alarmı
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Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
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Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma