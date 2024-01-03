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  4. Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar

Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak inşa edilen yapının ağaç dallarıyla gizlendiği tespit edildi. Zabıta ekipleri kaçak inşaatın yıkımı için yasal işlem başlattı.

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