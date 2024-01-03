Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 13:52 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:52 Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak inşa edilen yapının ağaç dallarıyla gizlendiği tespit edildi. Zabıta ekipleri kaçak inşaatın yıkımı için yasal işlem başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65953c8810566641470f78a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu Türkiye'deki ''kartpostallık'' sisin içinden radyasyon çıktı! Kış turizminin başkentinde 2024 yılının ilk karı İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı Bu sadece bir hırsızlık değil, şerefsizlik! Minicik çocukların hayatlarını çaldılar Bir suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda gözaltı var Yılbaşı gecesi dehşet! Genç kızı vurup kaçtı 11 ilde ''kırmızı bülten'' operasyonu: 56 kişi yakalandı