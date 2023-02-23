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  4. Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı

Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı

Bursa'da, İHH arama-kurtarma ekibi görevlisi Mevlüt Mikaoğlu'nun deprem bölgesine gidecek arkadaşına vermek üzere getirdiği kıyafet dolu poşet, yoldan geçen bir kadın tarafından çalındı.

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