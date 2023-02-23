Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 12:50 Bursa'da, İHH arama-kurtarma ekibi görevlisi Mevlüt Mikaoğlu'nun deprem bölgesine gidecek arkadaşına vermek üzere getirdiği kıyafet dolu poşet, yoldan geçen bir kadın tarafından çalındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f736e0edd3c6292964dfff" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR video 5 saniyede çöken binadan mucize kurtuluş Dolandırıcıların yeni hedefi bu oldu 63'üncü saatte kurtarılan liseli genç o anları anlattı Prof. Dr. Celal Şengör deprem öncesi duyulan uğultunun sırrını açıkladı Deprem tüm şehri yıktı, Atatürk heykeli dimdik ayakta! Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntü Deprem yeni binaları yıktı, 1980'lerde yapılan bu evleri yıkamadı Depremzede böyle isyan etti: ''Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz!''