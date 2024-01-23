Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti 23 Ocak 2024 Salı Saat: 07:55 Güncelleme: 23 Ocak 2024 Salı 07:55 İzmir'in Karşıya ilçesinde, uyuşturucu satısının motosikletinde bulunan şarj aletinin içinden kokain çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65af46c613869feb850e3333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü iş kadınına gece kulübünde saldırı anı kamerada Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi! Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon