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  4. Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti

Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti

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İzmir'in Karşıya ilçesinde, uyuşturucu satısının motosikletinde bulunan şarj aletinin içinden kokain çıktı.

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