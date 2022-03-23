Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı 23 Mart 2022 Çarşamba Saat: 23:10 Ankara'da bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yaptıklarının kaydedildiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623b7eb7ddcf9977822df9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi... TOGG üretim tesisinden yeni görüntüler! Robotlar provalara başladı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'na soğuk duş Rusya, Ukrayna'nın S-300'lerini böyle imha etti Akşener: ''Erdoğan nihayet gerçeği itiraf etti'' Hırsızlardan bıkan ev sahibi sorunu kökten çözdü! Şaşkına çeviren önlem İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı Antalya uçağında ağlayan bebek krizi! Deliye dönen kadın önüne geleni tokatladı Taksici ile kadın yolcu tartışması kamerada: ''20 TL vereceksiniz esir alıyorsunuz''