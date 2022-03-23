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  4. Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ankara'da bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yaptıklarının kaydedildiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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