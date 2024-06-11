  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...

''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...

Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var
3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var
Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı
Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı
Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi
Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi
Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu
Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu
Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada
İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada
Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu
Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu
Canlı yayında depreme yakalandı
Canlı yayında depreme yakalandı
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada