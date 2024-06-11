''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...

Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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