Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek... ''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek... 11 Haziran 2024 Salı Saat: 08:05 Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6667db16e88f7bc7d70d0583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu Canlı yayında depreme yakalandı Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada