Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes dedirten hırsızlık kamerada! Pes dedirten hırsızlık kamerada! 11 Nisan 2023 Salı Saat: 10:10 İzmir’in Torbalı ilçesinde iki şahıs, çaldıkları ile bu kadarına pes dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643507de8b345c0d51322e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Adaylarımızı buna göre belirledik, iktidar hesap verecek'' Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı 11 katlı binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebine bir ret daha Bakan Soylu: Kimse birtakım rüyalar görmesin 2 aylık bebek ölü bulundu; annesinin ifadesi kan dondurdu Gabonlu kızın ölümünde yeni gelişme: 4'üncü kez gözaltına alındı HDP'li milletvekilinden bebek katili için skandal sözler; tarih bile verdi! Yumrukçu vekil kesik yedi