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Pes dedirten olay: Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşların belini bükmeye devam ederken Diyarbakır'da pes dedirten bir olay meydana geldi.

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