Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes dedirten olay: Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki Pes dedirten olay: Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki 23 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 17:25 Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşların belini bükmeye devam ederken Diyarbakır'da pes dedirten bir olay meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628b99599244de3f5844f0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan dans şov! İstanbul'un göbeğinde mermiler havada uçuştu! Çatışma anı kamerada İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var Bu düğünde takılar havada uçuştu! Takı takma yarışına girdiler Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları'nda polen fırtınası İzmir'de Bodrum katından servet çıktı! Maltepe'de hafriyat kamyonu makas atarak trafikte terör estirdi Arkadaşına emanet vermişti... Korkunç kazada alev alev yandı! Esenyurt'ta can pazarı! Alevler binayı sardı