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  3. 30 Kasım 2018 15:48

Pes dedirten olay ! Otobüs şoförü bisikleti böyle ezdi

Çanakkale'de bir otobüs şoförü, trafikte tartışma yaşadığı bisiklet sürücüsünün bisikletini ezdi. Otobüs şoförü görevden uzaklaştırıldı.

Bilgin Pro
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