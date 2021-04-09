Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor! ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor! 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 10:51 Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodunda yapılan sahtekarlıklar pes dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6070078b23ff6a265b054af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli Tümamiral bildiriye neden imza atmadığını açıkladı Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı Masumlar Apartmanı'nda Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi ortaya çıktı Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var! -İstanbul'da korku dolu anlar! İntihar eden kadın böyle kurtarıldı Emekli amirallerle ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayın bir anda karıştı! Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından ''dolu'' önlemi