  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor!

''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodunda yapılan sahtekarlıklar pes dedirtti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Emekli Tümamiral bildiriye neden imza atmadığını açıkladı
Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi ortaya çıktı
Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var!
-İstanbul'da korku dolu anlar! İntihar eden kadın böyle kurtarıldı
Emekli amirallerle ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayın bir anda karıştı!
Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu
Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı
İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından ''dolu'' önlemi