''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodunda yapılan sahtekarlıklar pes dedirtti.

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