  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı

Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı

Bursa’da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü
AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi
Taksim'de meydan dayağı kamerada
Kan donduran kaza kamerada
Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi
Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada
Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk''
Üsküdar'da yangın paniği
The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek!