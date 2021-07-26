Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı 26 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 11:40 Bursa’da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fe75013403037033408643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi Taksim'de meydan dayağı kamerada Kan donduran kaza kamerada Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk'' Üsküdar'da yangın paniği The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek!