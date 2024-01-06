Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar 06 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 16:45 Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki sucukları tazyikli su ile yıkayan 2 kişi kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri 70 kilo sucuğa el koydu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659959842ec0390c5903ee93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Eskiden kimse yüzüne bakmazdı, şimdi etten pahalı: Sakatat fiyatları eti solladı Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı! Kaçırılan öğrenci servisindeki miniklerin panik anları kamerada Depreme canlı yayında yakalandı Türkiye'deki Mossad ajanı camiden çıktı: Vaaz bile vermiş!