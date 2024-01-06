Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki sucukları tazyikli su ile yıkayan 2 kişi kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri 70 kilo sucuğa el koydu.

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