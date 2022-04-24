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  4. Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu

Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu

İstanbul Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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