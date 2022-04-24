Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu 24 Nisan 2022 Pazar Saat: 11:45 İstanbul Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62650e27a581c365f4111a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin Büyükşehir Belediyesi, satın almak yerine üretiyor İstanbul Taksim'de tacizciye meydan dayağı Hande Sarıoğlu'nun süper minili Seda Sayan taklidi olay oldu Tabzonsporlu futbolculardan havalimanında kolbastı şov 23 Nisan'da skandal görüntü! Bu görüntüler Türkiye'de çekildi, Arabistan'da değil! Erdoğan, koltuğunu 8. sınıf öğrencisine devretti Bakan Çavuşoğlu'ndan eylemcilere ''bozkurt'' işaretli yanıt Büyükada'ya akın! Metrelerce kuyruk oluştu Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı