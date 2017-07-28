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  3. 28 Temmuz 2017 12:45

Petek bal yedi, midesinden 10 santim tel çıktı

Antalya’da yaşayan kadının midesinden ameliyatla 10 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı. Kadının teli, kışın yediği petek balla birlikte yuttuğu düşünülüyor.

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