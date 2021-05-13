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  4. Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı

Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı

2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dİnçöz, ailece kutladıkları bayramdan, eşinin elini öptüğü anları Instagram'dan paylaştı.

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