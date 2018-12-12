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  3. 12 Aralık 2018 22:55

Petrol boru hattına yıldırım düştü, bir mahalle boşaltıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan vanadan fışkıran tonlarca ham petrol nedeniyle bir mahalle boşaltıldı. Nurdağı ilçesinin kırsalından geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan boru hattından fışkıran tonlarca ham petrol dışarıya akmaya başladı. Yaklaşık 150 metre yüksekliğine ulaşan petrol nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde...

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