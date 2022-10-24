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  4. Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi

Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı.

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