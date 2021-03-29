Petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, ülkenin bir başka eyaletindeki bir Katolik kilisesinde yaşanan intihar saldırısından saatler sonra meydana geldi.

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