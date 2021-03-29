Anasayfa Video Galeriler Gündem Petrol rafinerisinde patlama Petrol rafinerisinde patlama 29 Mart 2021 Pazartesi Saat: 00:10 Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, ülkenin bir başka eyaletindeki bir Katolik kilisesinde yaşanan intihar saldırısından saatler sonra meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6060f0d1b2bc506b00328f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Partili vekiller okul önlüğü giyip, Andımız'ı okudu Bakan Soylu açıkladı; PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe! Uçtu uçtu kedi uçtu! İzmir'de korkutan görüntüler ''Meğer gerçekten insanlık ölmüş'' dedirten görüntü! Türkiye'nin en ünlü ''yolcu taşıma'' firmasında skandal görüntüler! Cüneyt Özdemir'e canlı yayında şoke eden ''ihanet'' suçlaması Helikopter kalkış anında yere çakıldı; o anlar kamerada! İmamoğlu'ndan, ''sana börek yaparım ama oy vermem'' diyen Mahruze Keleş’e 2. ziyaret Yine erkek şiddeti! Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı