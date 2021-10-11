Anasayfa Video Galeriler Gündem Petrol tesisinde büyük yangın Petrol tesisinde büyük yangın 11 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 12:01 Lübnan'ın güneyindeki bir petrol tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6163fd4d5cba9823ea407093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize'' Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır'' Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba şikayetçi oldu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!