''Petrol yok'' diye üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı
''Petrol yok'' diye üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni müjdeye kilitlenmişken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), geçmişte ''petrol bulanamadı'' denilerek üzerine beton dökülen Diyarbakır'daki kuyunun görüntülerini paylaştı. TPAO'dan yapılan açıklamada, ''Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye...