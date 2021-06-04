''Petrol yok'' diye üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı

Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı: ''Kendini mehdi olarak görüyor''

Sosyal medya Mansur Yavaş’ın bu sözlerini konuşuyor

AK Parti'de deprem yaratan istifa: ''Yolsuzluk var'' dedi, istifa etti!

ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...''