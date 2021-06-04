  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Petrol yok'' diye üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı

''Petrol yok'' diye üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni müjdeye kilitlenmişken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), geçmişte ''petrol bulanamadı'' denilerek üzerine beton dökülen Diyarbakır'daki kuyunun görüntülerini paylaştı. TPAO'dan yapılan açıklamada, ''Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İsmail Saymaz'dan Bakan Soylu canlı yayını için dikkat çeken sözler
Deprem uzmanından 6,5 ve üzeri deprem uyarısı
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı: ''Kendini mehdi olarak görüyor''
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat: 1 hafta sonra canlı bulundu!
Antalya'da lüks otelde iğrenç olay! Çocuklarının fotoğraflarını çektiğini görünce
İBB Sözcüsü Ongun’un aHaber göndermeli kedi paylaşımı gündem oldu
Halk pazarında korkunç patlama; ölü ve yaralılar var!
Sosyal medya Mansur Yavaş’ın bu sözlerini konuşuyor
İstanbul'da kadına sokak ortasında polis şiddeti kamerada