Anasayfa Video Galeriler Gündem Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak 14 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 17:50 Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d02d2f671b663d777bec63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu: Ben çizmemi afet sonrası değil, altyapı çalışması yaparken giyerim İstanbul'da taksiciden yolcuya dayak Böyle sapıklık görülmedi! İstanbul'da üst geçitte tecavüz girişimi Eski AK Partili vekil: ''İnsanlar uçağa kafa atarak şehit oldular'' İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımında İmamoğlu detayı! Apar topar sildi Datça'daki yangında ikinci gün: Çıkış nedeni belli oldu Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu! Gözaltılar var Çeşme'de büyük yangın! Alevler otoyola ulaştı Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu