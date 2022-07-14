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Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak

Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı.

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