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  3. 06 Eylül 2018 17:25

PFDK’dan Belhanda ve Emre Belözoğlu’na 3’er maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Belhanda ve Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu’na 3’er maç ceza verdi. PFDK kararları Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklandı. Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Belhanda 3 maç ceza aldı. BB Erzurumspor mücadelesi sonrası ev sahibi takımın yöneticisine saldıran Medipol...

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