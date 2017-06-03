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  3. 03 Haziran 2017 13:15

Pideden çıkan çivi 4 dişini kırdı

Ankara'da yaşayan Nurtaç Tezcan, Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasından alıp yediği pidenin içinden çıktığı iddia edilen 3,5 cm. uzunluğundaki çivi nedeniyle 4 implant dişini kırdı.

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