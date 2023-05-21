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Piknik keyfi baraj kapakları açılınca kabusa döndü

Batman'da, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kalan 25 piknikçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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