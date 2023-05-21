Anasayfa Video Galeriler Gündem Piknik keyfi baraj kapakları açılınca kabusa döndü Piknik keyfi baraj kapakları açılınca kabusa döndü 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 09:15 Batman'da, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kalan 25 piknikçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6469b6f73039c64908159fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sivas'ta hortum etkisi: Bazı evlerin çatıları uçtu Bursa'da düğün değil meydan muharebesi! Sandalye ve masalar havada uçuştu Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada Düğün salonu savaş alanına döndü İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı Ali Babacan: ''Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız'' Korkunç cinayet yıllar sonra çözüldü! Tetikçi bile tutmuş! 2 adet yerli SİHA AKSUNGUR TSK'ya teslim edildi