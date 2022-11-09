Anasayfa Video Galeriler Gündem Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı 09 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 18:35 Güncelleme: 09 Kasım 2022 Çarşamba 18:35 Bitlis’in Tatvan ilçendeki Nemrut Krater Gölü'nde piknik yapan vatandaşların yanına gelen boz ayı tabure ile kovalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636bc8c00cba906f9501e0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması 6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül! Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu... 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu 2023'te 3 sandık mı kurulacak ? Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konut yapılacak