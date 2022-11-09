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Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı

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Bitlis’in Tatvan ilçendeki Nemrut Krater Gölü'nde piknik yapan vatandaşların yanına gelen boz ayı tabure ile kovalandı.

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