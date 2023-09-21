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  4. Piknikçilere ayı şoku! Sofrayı silip süpürdüler

Piknikçilere ayı şoku! Sofrayı silip süpürdüler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan ayılar, piknikçilerin sofrasına oturarak yiyeceklerini yedi.

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