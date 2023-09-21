Anasayfa Video Galeriler Gündem Piknikçilere ayı şoku! Sofrayı silip süpürdüler Piknikçilere ayı şoku! Sofrayı silip süpürdüler 21 Eylül 2023 Perşembe Saat: 13:07 Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan ayılar, piknikçilerin sofrasına oturarak yiyeceklerini yedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650c15f60fbb7d3da11e76c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı Marmara'da kıyı şeridi kırmızıya büründü Ermeni vekile kamera önünde yumruk Bunu hayvan yapmaz! Geldiler, yediler, içtiler içine edip gittiler! Avrupa'nın en büyüğü... Karapınar GES sahası koyunlara açıldı Biden yine yaptı yapacağını! Devlet başkanının elini sıkmadı Türkiye'nin siyah altını böyle çıkarılıyor! Tonu 14 bin TL! İstanbul'da korkutan yangında can pazarı! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı İşgalci Ermeniler Azerbaycan güçlerine böyle teslim oldu